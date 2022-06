Scaraventa la moglie a terra e le frattura un omero: arrestato

Per anni avrebbe costretto sua moglie a subire maltrattamenti e vessazioni. E nei giorni scorsi, al culmine di un litigio avvenuto per futili motivi, l'avrebbe scaraventata a terra, causandole la frattura dell’omero destro. Per questo un 75enne di Ginosa (Taranto), con precedenti penali, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia continuati, lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi e munizioni.

In seguito all’aggressione, la donna è stata sottoposta a intervento chirurgico e giudicata guaribile in 30 giorni. I militari, intervenuti su richiesta della donna, esasperata dai continui maltrattamenti subiti negli anni, hanno anche provveduto al ritiro cautelare di alcune armi regolarmente detenute dall’uomo, nonché al sequestro di una pistola lanciarazzi e di 12 cartucce di vario calibro detenute illegalmente. La donna è stata ospitata in una struttura di accoglienza per vittime di violenza.

