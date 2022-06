Incendi: distrutta zona protetta nel Foggiano, sindaco scrive a Emiliano

"L'episodio incendiario verificatosi in un'area pregiata di Manfredonia nel primo giorno d'estate è un atto che non può lasciarci indifferenti ed essere sottovaluto nella sua assoluta gravità, a cui bisogna rispondere immediatamente e in maniera risoluta con gli interventi più opportuni". Così il sindaco di Manfredonia (Foggia), Gianni Rotice, dopo l'incendio che ha devastato la zona protetta della Palude Frattarolo e che lo ha spinto a scrivere al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e all'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia.

"Sono molto preoccupato per questo fenomeno criminoso manifestatosi all'inizio della stagione estiva con nefasti scenari per un territorio fragile e già segnato profondamente come il nostro", si legge nella lettera, "il grave episodio ha evidenziato una carenza di squadre di pronto intervento immediatamente operative. Mi segnalano l'esiguità di uomini e mezzi dell'Arif destinati a presidio stabile di quell'area e dislocati su altri fronti territoriali. Pertanto, visto il delicato contesto, sono a chiedervi maggiori attenzioni e un potenziamento dei presidi di prevenzione e pronto intervento, poiché si prevede una stagione estiva particolarmente arida ed a rischio incendi".

© Riproduzione riservata