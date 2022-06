Cerignola, nascondeva droga nel suo negozio: arrestato un 20enne

A Cerignola, la Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, ha arrestato un ragazzo di 20 anni in quanto, all’esito di un controllo effettuato all’interno dell’esercizio commerciale in sua gestione ed esteso anche alla sua abitazione, sono stati rinvenuti diversi involucri di sostanza stupefacente a lui verosimilmente riconducibili per un totale di circa 10 grammi suddivisi in 8 dosi del tipo “hashish” e di circa 40 grammi suddivisi in 28 dosi del tipo “marjuana”, oltre ai bilancini di precisione e al materiale per il confezionamento della stessa.

Sempre a Cerignola il personale del Commissariato di Cerignola ha arrestato un 46 enne in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di aver svolto, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, attività illecita relativa alla cessione di sostanza stupefacente. Ancora a Cerignola, il personale del Commissariato locale ha notificato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione con gli arresti domiciliari nei confronti di un 35enne reo di aver violato, reiteratamente, le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

