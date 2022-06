Cadavere di uomo trovato in un cantiere edile a Molfetta: lesioni sul corpo

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in un cantiere edile alla periferia di Molfetta (Bari). Il corpo, appartenente ad una persona di giovane età, la cui identità non è nota, presenta lesioni contusive, compatibili con colpi ricevuti con un oggetto o anche con una caduta accidentale o volontaria, precipitando dal palazzo. Saranno gli accertamenti medico legali a chiarire cause e modalità del decesso. La morte dovrebbe risalire alla notte scorsa. Il corpo si trovava al centro di un cortile della struttura disabitata in cui si stanno eseguendo dei lavori.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani. Il corpo sarà trasferito nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.

Ad allertare le forze dell’ordine all’alba è stato il guardiano notturno del cantiere, che sarà presto sentito ma che nella notte non si sarebbe accorto di nulla. Il cantiere comunque è dotato di telecamere i cui video saranno analizzati nelle prossime ore.

