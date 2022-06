Uomo azzannato da due Pitbull muore dissanguato nel Foggiano

Era diventato la preda di due pitbull e quando i cani hanno allentato la presa era troppo tardi nonostante il padrone degli animali ha tentato di salvarlo, ma è stato aggredito a sua volta dai cani inferociti e adesso è in ospedale. E' successo a Cerignola nei pressi di un casolare in zona Fornaci, nei pressi della strada comunale 2, dove un cittadino sloveno di 66 anni è deceduto per le ferite riportate dopo essere stato aggredito da due cani Pitbull. L'uomo è stato morso in varie parti del corpo.

Il fatto è avvenuto in un casolare di campagna dove i due cani facevano da guardia. Ferito nell’aggressione anche il proprietario degli animali, un polacco di 59 anni, nel tentativo di bloccare i pittbull. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.

© Riproduzione riservata