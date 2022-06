Serracapriola, un mezzo lo travolge e scappa via. L'uomo è in prognosi riservata

Era fermo sul ciglio della strada, quando un mezzo lo ha travolto. Un uomo 42, originario del Marocco, adesso è in prognosi riservata presso l’ospedale San Pio di San Giovanni Rotondo. L'incidente è successo a Serracapriola, nel foggiano, lungo la statale 16 che collega Termoli a San Severo. In pochi attimi l'impatto con l'uomo sobbalzato per diversi metri, del mezzo nessuna traccia.

Sul posto l'arrivo immediato di un’ambulanza del 118 e dell’elisoccorso con i sanitari che hanno deciso di trasportare l'uomo al San Pio di San Giovanni. Sull'incidente indagano i carabinieri che dovranno risalire e identificare l'investitore che nonostante l'impatto, pare abbia proseguito la corsa senza fermarsi e portare soccorso al ferito.

© Riproduzione riservata