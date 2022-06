A fuoco una discarica nel Foggiano. Tanta paura per un deposito di Gpl a pochi passi

Stanno lavorando ininterrottamente i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile per domare le fiamme che stanno avvolgendo da questa mattina la discarica di Peschici, in provincia di Foggia. La paura degli abitanti è data dal fatto che in prossimità della discarica c'è un deposito di bombole a gas di Gpl. Nel centro di raccolta rifiuti, gestito dalla Eco Green, c'erano anche alcuni mezzi che sembrano essere stati distrutti dalle fiamme.

Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio. Non si esclude una matrice dolosa visto che nell'ultimo anno sarebbero sei i mezzi dell'azienda distrutti dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell'Arif. Il centro di raccolta è a pochi passi dall'abitato e continua, nonostante il gran lavoro dei volontari, la preoccupazione tra gli abitanti.

