Trani, tentano di rubare il portafoglio a un agente della penitenziaria. Fermato uno dei ladri

Avevano provato a rubare un portafoglio mischiandosi fra la folla dei bagnanti: avevano scelto, però, la persona sbagliata. Così un agente di polizia penitenziaria, accortosi di quanto stava avvenendo fra i suoi effetti personali, è immediatamente tornato sul posto ed è riuscito a fermare uno dei tre ladri, un giovane di nazionalità straniera, mentre gli altri due si sono dileguati gettando però per terra quanto sottratto. È accaduto tutto in pochi attimi stamani, alla spiaggia libera della baia di Colonna. Successivamente sono giunti sul posto i carabinieri, per identificare il responsabile e ricercare gli altri due.

© Riproduzione riservata