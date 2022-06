Salvati in mare due bambini di 7 e 11 anni in provincia di Foggia

Miracoloso salvataggio in mare avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Marina di Chieuti in provincia di Foggia presso lo stabilimento balneare “Lido Azzurro”. Due bambini di 7 e 11 anni si trovavano vicino agli scogli in chiare difficoltà a causa delle risacche per il mare agitato e il forte vento. Il personale di salvataggio dello stabilimento balneare, resosi conto del reale rischio annegamento, è riuscito ad intervenire prontamente e mettere al sicuro sul bagnasciuga i due bambini. Per i due ragazzini per fortuna una brutta avventura conclusasi a lieto fine.

