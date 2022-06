Rinforzi alle Questure pugliesi: in arrivo 261 agenti

A partire dal prossimo primo luglio si irrobustiranno gli organici delle Questure. Lo ha fatto sapere il Sottosegretario all'interno Nicola Molteni, precisando che in Puglia saranno 261 gli agenti della Polizia di Stato a prendere posto, così distribuiti: 13 a Lecce; 24 a Taranto; 54 a Bari; 19 a Brindisi; 16 nella Bat.

Questo personale si aggiunge a quello già inviato nel primo semestre del 2022, pari a 110 unità e quindi complessivamente, nell'anno in corso, i territori della regione potranno contare su 371 agenti in più, che consentiranno alle popolazioni - almeno nelle intenzioni - di percepire una maggiore sicurezza rispetto a quanto tuttora avvenga

