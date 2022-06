Omicidio Montinaro nel Leccese: almeno una persona indagata

Ci sarebbe almeno una persona indagata nell’inchiesta sull'omicidio del falegname 75enne Donato Montinaro, a Castrì di Lecce, trovato morto nella sua abitazione l’11 giugno, con mani e piedi legati alle gambe di un tavolo, ferito al volto e incappucciato.

Il fascicolo, su disposizione della pm Maria Consolata Moschettini, non è più contro ignoti ma è stato registrato come modello 21, il che vuol dire che una o più persone sono indagate. I carabinieri continuano a cercare elementi utili alle indagini nella vita privata della vittima anche per risalire al movente.

Tra gli elementi a disposizione degli inquirenti ci sono due filmanti delle telecamere di videosorveglianza del paese nei quali il falegname è stato ripreso in compagnia di due donne, due giorni prima di essere ucciso. Inoltre si stanno facendo analisi su un telefono cellulare trovato non distante dalla villetta in cui è avvenuto il delitto.

