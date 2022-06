Cerignola, dormiva tranquillamente nel suo tir: i ladri gli portano via la merce

È accaduto la scorsa notte presso l’area di servizio Ofanto Sud, sulla A16, direziona Bari, in agro cerignolano. Mentre l’autista riposava alcuni malviventi sono riusciti ad aprire il retro di un tir portando via cinque bancali di burro purissimo (del valore elevato, non trattandosi di burro commerciale da supermercato).

Alle 6 del mattino l’autista si è reso conto del furto e ha allertato la polizia stradale. Al momento si sta cercando di quantificare il danno e di reperire maggiori dettagli dalle telecamere di video sorveglianza.

