Tragedia in piscina, muore annegato un bambino di 12 anni nel Foggiano

Ha lottato per restare in vita, poi il piccolo Adam non ce l'ha fatta. Il ragazzino era ricoverato in terapia intensiva al policlinico “Riuniti” di Foggia. Il 12enne era rimasto vittima di un drammatico incidente in piscina, nelle campagne del piccolo centro dei Cinque Reali Siti.

Secondo la ricostruzione, il bimbo, nato in Italia da genitori del Senegal, non sapeva nuotare e sarebbe caduto accidentalmente in acqua. Con lui c’era un altro coetaneo. Sarebbe rimasto in acqua oltre 10 minuti, un tempo troppo ampio da avergli procurato vastissimi danni cerebrali. Il cuore si era praticamente fermato.

A confermare la notizia in queste ore è il neo sindaco di Stornara, Roberto Nigro. Purtroppo la notizia che i sindaci di Stornarella e Stornara e la comunità tutta, non avrebbero mai voluto ricevere. Sulla tragedia indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata