Una mitragliatrice in auto, forse l'arma usata in episodi di sangue a Foggia

La Polizia di Stato, personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, ha tratto in arresto, in fase di convalida, un uomo di 29 anni poiché presumibilmente responsabile dei reati di porto e detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento e di ricettazione.

L'uomo, all’esito di un controllo effettuato durante le ordinarie attività di presidio del territorio, veniva trovato in possesso di un’arma clandestina -una pistola mitragliatrice cal. 7,65, modello Scorpion- priva di marca e con matricola abrasa, con relativo munizionamento di n. 40 cartucce, abilmente occultata all’interno dell’autovettura sulla quale quest’ultimo viaggiava, celata all’interno di un involucro in cellophane riposto tra i sedili anteriore e il sedile posteriore.

Sono in corso gli accertamenti tecnici al fine di verificare se l’arma in questione sia stata o meno utilizzata nei recenti episodi di sangue verificatisi in provincia.

