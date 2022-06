Oggi il Cardinale Tagle a San Giovanni Rotondo per il ventennale della canonizzazione di Padre Pio

Sarà il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, a presiedere la solenne Concelebrazione eucaristica per il ventennale della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, oggi 16 giugno, nella nuova chiesa intitolata al Santo, costruita a San Giovanni Rotondo su progetto dell’architetto Renzo Piano. Con gesto simbolico, le autorità civili rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Regioni Puglia, Campania e Molise.

Accompagnati dai guardiani dei rispettivi Conventi, i rappresentanti delle Amministrazioni civiche si confronteranno per condividere nuove modalità di integrazione organizzativa, al fine di assicurare la gestione in sicurezza dei percorsi e favorire le diverse forme di promozione e valorizzazione dei cammini storici o dei pellegrinaggi, lungo la via che ha portato l’umile Frate di Pietrelcina a raggiungere la santità e a divenire uno degli intercessori più invocati.

