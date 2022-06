Covid in Puglia, nuovi casi di contagio aumentati di oltre il 38%

In Puglia nella settimana compresa tra l'8 e il 14 giugno scorsi è stato registrato un aumento di nuovi casi di contagio da coronavirus del 38,1% rispetto alla settimana precedente con una incidenza di 522 positivi ogni 100mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

Vaccino: quarta dose al 27,7% persone immunocompromesse

La percentuale di pugliesi over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 5,7% (media Italia 7%) a cui si somma il 3,3% di chi è temporaneamente protetto perché guarito da meno di 180 giorni. I dati emergono dal report settimanale della fondazione Gimbe che analizza l'andamento dell'epidemia. Gli over 5 che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino sono il 10% (media Italia 11,3%) a cui si aggiunge il 5,8% di chi è guarito dall'infezione da coronavirus da meno di 120 giorni. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose relativo a persone immunocompromesse è del 27,7% (media Italia 38,2%) mentre è dell'8,6% per over 80, ospiti Rsa e fragili di età compresa tra i 60 e i 79 anni (media Italia 18,1%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 49% (media Italia 34,8%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (media Italia 3,4%) vaccinato solo con prima dose.

