Bari, firmati i primi 12 contratti in Selektica con i lavoratori ex OM: "Soddisfazione immensa"

“È una bella giornata, che corona undici lunghi anni di battaglie, sofferenze e anche cocenti sconfitte. Ma finalmente è arrivato il giusto premio per uomini e donne, lavoratori e lavoratrici che non hanno mai smesso di rincorrere la propria dignità, il proprio posto di lavoro”.

Lo dichiara Riccardo Falcetta, segretario generale della UILM di Bari, dinanzi ai cancelli dell’ex OM, oggi Selektica, stabilimento dove oggi i primi dodici lavoratori hanno firmato il contratto di lavoro e ricevuto le prime direttive formative.

“Le firme sui contratti non rappresentano un punto di arrivo, ma di partenza - continua Falcetta - perché saremo davvero soddisfatti quando tutti i lavoratori previsti dall’accordo entreranno in fabbrica. Il progetto industriale c’è, la tempistica anche: entro il 2023. Vigileremo affinché tutto vada in porto senza intoppi. E ci auguriamo che la politica, per la propria parte, faccia altrettanto”.

Grande gioia anche per Franco Busto, segretario generale della UIL di Puglia, che ha seguito a lungo la vertenza da ex segretario generale dei metalmeccanici e negli ultimi quattro anni con la struttura confederale.

“Il nostro grazie va alla UILM Bari, che non ha mai abbandonato i lavoratori e le lavoratrici, battendosi in tutte le sedi, con spirito propositivo e nonostante le difficoltà, per una chiusura positiva della vertenza. Ma il pensiero più intenso va alle famiglie dei lavoratori che oggi hanno iniziato una nuova avventura, con la speranza che sia un’avventura lunga e ricca di soddisfazioni e che presto i loro colleghi possano unirsi al progetto produttivo”.

© Riproduzione riservata