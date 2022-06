Andria, controlli antidroga sul territorio. Arrestato uno spacciatore

Ad Andria, nei quartieri “Montingelli”, “Camaggio” e “San Valentino”, la polizia ha arrestato, in flagranza di reato, uno spacciatore. L'attività ha portato, inoltre, alla denuncia a piede libero di 7 persone (di cui tre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente) alla segnalazione alla locale Prefettura di altre 5 per detenzione di stupefacente, finalizzata al consumo personale (con contestuale ritiro della patente di guida per i recidivi), ed alla contestazione amministrativa per detenzione di stupefacente, finalizzata al consumo personale, nei confronti di ulteriori 10 soggetti. Sequestrati circa 150 grammi fra cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso di ulteriori, serrati controlli stradali sono state identificate 1319 persone (di cui un’elevata percentuale gravata da precedenti specifici), controllato 698 veicoli ed elevato con 45 verbali per violazioni del Codice della strada.

