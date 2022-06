Altamura, beccati con oltre 10 kg di marijuana. Due arresti

I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno arrestato ad Altamura un 47enne, incensurato del luogo, trovato in possesso di cinque chili e seicento grammi di droga ed una pistola, ed un 35enne, anch’egli della stessa città, trovato con quasi sei chili di marijuana.

I militari si erano insospettiti per i continui movimenti nei pressi dell’abitazione del 47enne, così hanno effettuato un controllo nel suo appartamento e rinvenuto, in un locale adibito a cantina, circa 100 grammi di cocaina, 4 kg di marijuana e 1,5 kg di hashish, nonché una pistola con matricola abrasa e diverse decine di munizioni.

Analoga situazione si è verificata nell’abitazione del 35enne dove sono stati rinvenuti, nel sottotetto, in una cantina di pertinenza e nell’autorimessa, 27 sacchetti in cellophane contenenti circa 6 kg di marijuana. La sostanza stupefacente, da cui sarebbero potute confezionare migliaia di dosi, è stata sottoposta a sequestro. I responsabili sono adesso in carcere a Bari.

