Scontro auto-moto sulla Cisternino-Ostuni, muore 44enne centauro

Un incidente mortale si è verificato sulla provinciale che collega Cisternino a Ostuni, in provincia di Brindisi. A scontrarsi una moto e una Lancia Thesis: ad avere la peggio il motociclista, Claudio Scarafile, 44enne di Cisternino titolare di un negozio di alimentari. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo.

L'auto, che viaggiava in direzione di Cisternino, avrebbe cercato di svoltare a sinistra, venendo investita in pieno dalla moto, che viaggiava in direzione opposta. L'incidente si è verificato a sei chilometri circa dal centro abitato di Ostuni. Sul posto, i mezzi di soccorso del 118 e le pattuglie della polizia locale di Ostuni.

