Bari, violenza sessuale e pornografia minorile: 40enne condannato

Violenza sessuale con l'aggravante della sostituzione di persona, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico: con queste accuse il gup del tribunale di Bari ha condannato, con rito abbreviato, un 40enne residente nel nord Italia alla pena di sei anni e due mesi di reclusione più 40mila euro di multa, con interdizione dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio che comporti tutela, curatela, amministrazione di sostegno o rapporto di insegnamento a contatto con i minori.

"Dal 4 novembre 2021, l'imputato è ristretto in stato di custodia cautelare in carcere per la pericolosità riscontrata durante la fase dell'attività investigativa che ha accertato una serie di attività adescatorie, di violenza sessuale e di detenzione di materiale pedopornografico, nei confronti di quattro ragazze, minori di età", ricorda la polizia di Bari nella nota diffusa oggi, all'esito del processo di primo grado. Le indagini sono state avviate nel settembre 2020 dalla Polizia Postale di Foggia in seguito alla denuncia di un genitore che aveva trovato nel proprio cloud (collegato all'account di posta elettronica condiviso con la figlia di appena anni 12), immagini a contenuto sessualmente esplicito.

