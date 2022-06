Trani, sospesi due agenti di polizia penitenziaria. Uno è accusato di corruzione

Il Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, coordinato da quello nazionale, al termine di una articolata indagine dalla Procura di Trani, su disposizione del Gip dello stesso Tribunale, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare con la quale è stata applicata la sospensione dall’ufficio di operatore di Polizia penitenziaria nei confronti di due agenti in servizio presso la casa circondariale di Trani, uno dei quali all’epoca dei fatti era il comandante del reparto di quel carcere.

In prima istanza il Giudice per le Indagini Preliminari non aveva ritenuto meritevole di accoglimento le richieste della Procura, pur ritenendo provati i fatti contestati, in base ai quali il comandante avrebbe cancellato le memorie dei telefoni in uso alla casa circondariale al fine di eliminare le tracce delle irregolarità nella gestione delle conversazioni in periodo di pandemia. La decisione del Gip era stata impugnata dalla Procura ed il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza confermata dalla Corte di Cassazione e oggetto di esecuzione, ha irrogato la misura interdittiva della sospensione dal servizio dei due indagati. La motivazione della pronunzia della Corte di Cassazione non è ancora stata depositata.

Il procedimento risale a novembre 2021 e conta 29 indagati totali, di cui 6 agenti di Polizia penitenziaria: due furono arrestati ed altri quattro indagati a piede libero. Oggi due sono a processo, due hanno avuto l'interdittiva ed altri due sono tuttora in servizio. L'inchiesta avrebbe inquadrato «un sistema corruttivo imperante all'interno del carcere di Trani», che avrebbe coinvolto durante la pandemia agenti, detenuti e parenti di detenuti.

