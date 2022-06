Crolla una palazzina a Cerignola, strage evitata di poco: evacuate sei famiglie

E' crollata, in nottata, una palazzina a un solo piano in via Giordano Bruno 22 a Cerignola. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Sono state evacuate le sei famiglie che vivono nelle case adiacenti. Il tutto, secondo quando riferito dall’impresa, sarebbe stato generato dalla presenza di una fossa sottostante, ignota.

Il crollo, in realtà, ha solo anticipato l’evento di qualche ora. In via precauzionale le famiglie che occupano gli immobili adiacenti sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni, per verificarne lo stato. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, anche i tecnici del Comune, l’impresa che sta svolgendo i lavori e i Carabinieri della locale stazione. Nell’immediato si procederà alla rimozione delle macerie e alla riapertura di via Giordano Bruno, attualmente interdetta al traffico.

