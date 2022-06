Bisceglie, scippa la borsa a una 86enne: si costituisce il responsabile

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bisceglie perché considerato responsabile di uno scippo ai danni di una donna di 86 anni avvenuto lo scorso tre febbraio. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla procura di Trani, l'uomo avrebbe portato via la borsa alla pensionata mentre percorreva via Marconi. La vittima, nonostante lo shock, era comunque riuscita a fornire dettagli sull'accaduto ma non sul responsabile. Ad aiutare le indagini sono stati i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e delle strade limitrofe. Il presunto autore, "sentitosi braccato", riferiscono gli investigatori, si è presentato in caserma ammettendo le proprie colpe. Ora è agli arresti domiciliari in una comunità di Rutigliano, nel Barese.

