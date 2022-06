Notte di fuoco a Trani, un incendio lambisce la stazione elettrica Amet

A seguito di una provvidenziale segnalazione, questa notte i vigili del fuoco hanno domato un vastissimo incendio di frasche divampato nei pressi della stazione elettrica di Amet, lungo la complanare della Provinciale Trani-Andria. Sul posto anche gli operatori emergenza radio, in qualità di associazione con compiti anti incendio della Protezione civile. Le fiamme si sono estese per una vasta area e sono apparse e molto alte, tanto che l’acre odore del fumo si è distintamente avvertito in città.

In un altro incendio alla periferia della città è andato in fumo del materiale nei pressi di un capannone aziendale. Grazie al tempestivo intervento della vigilanza notturna e dei vigili del fuoco si è evitato che le fiamme si propagassero direttamente allo stabilimento.

