Torre dell'Orso, perde il controllo dell’auto ed esce fuori strada: grave 24enne

Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto e, sfondando un muretto, è finito fuori strada. Grave incidente, questa notte nel Salento, lungo la provinciale che collega Torre dell'Orso a Torre Sant'Andrea. Il 24enne alla guida del veicolo, S.C., di Lequile, era da solo: è finito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove lo hanno accompagnato i medici del 118 intervenuti a soccorrerlo. Il ragazzo è stato ricoverato in chirurgia per la rottura della milza e contusioni polmonari. La sua prognosi è riservata. Distrutta la Suzuki finita fuori strada. Le cause del sinistro e la sua dinamica sono ora al vaglio dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Lecce, intervenuti insieme al personale del 118. Dai primi accertamenti effettuati, nessun'altra auto è rimasta coinvolta nell'incidente.

