Andria, fuori strada con l'auto: coppia di ragazzi in ospedale

Sono ricoverati all'ospedale di Andria un ragazzo e una ragazza finiti fuori strada con l'auto sulla quale stavano viaggiando all'alba di oggi sulla provinciale 2 Andria-Bisceglie.

Per cause in corso di accertamento la vettura è finita fuori strada oltrepassando il guard-rail e terminando la sua corsa nei campi adiacenti.

Sul posto i primi ad accorrere sono stati i vigili del fuoco per estrarre le persone ferite dalle lamiere, successivamente 118 e forze dell'ordine.

