Trani, si allarga il fenomeno dei furti di marmitte. Cresce il microcrimine in città

Non solo furti d'auto, ma anche di pezzi d'auto. Negli ultimi mesi la comunità di Trani si era abituata alla scena di auto con la pancia per terra, ovvero poggiate su tufi dopo che i ladri avevano sfilato le quattro ruote. L'ultima tendenza, però, sempre più consolidata, è il furto delle marmitte. Infatti, all'interno dei catalizzatori sono presenti metalli rari fra cui il palladio, che ha una quotazione persino superiore all'oro: ogni marmitta rubata paga sul mercato nero fino a 400 euro il pezzo, e questo lascia comprendere quanto il fenomeno possa purtroppo allargarsi a macchia d'olio.

Tanto basta per avere messo in moto la macchina del micro crimine e, negli ultimi giorni, molte auto in sosta sono state alleggerite smontando le marmitte. I furti avvengono rigorosamente di notte, poiché i motori sono spenti e i catalizzatori si sono raffreddati.

