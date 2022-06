Trani, anche l'aggressore denuncia il consigliere Angiolillo

Il consigliere comunale Antonio Angiolillo ha sporto denuncia presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Trani dopo l'aggressione subita ieri nel suo negozio in pieno centro cittadino. Anche l'aggressore, che nega di avergli alzato le mani, ha denunciato il consigliere comunale ai carabinieri per presunte minacce ricevute nel suo esercizio.

Angiolillo era finito per terra ieri mattina, dopo una discussione animata con un interlocutore per motivi politici, mentre nel locale c'era anche la sua compagna, incinta di sei mesi. Gli esami svolti a Barletta hanno escluso complicazioni per la donna ed il bambino, mentre Angiolillo è stato dimesso accusando semplicemente uno stato confusionale.

Oggi si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà in favore del consigliere, a cominciare da quello video del presidente dell'assemblea elettiva, Giacomo Marinaro.

