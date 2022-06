Vaccini: Asl Bari, copertura terza dose 81% per over 12

La copertura con terza dose di vaccino anti-Covid-19 nella provincia di Bari è attestata all'81% per quanto riguarda la popolazione over 12. Il dato emerge dal report sulla campagna vaccinale reso noto oggi dalla Asl di Bari. La campagna vaccinale anti-Covid sino ad oggi ha garantito alla popolazione 3 milioni e 54.003 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 122.705 prime dosi, 1 milione e 87.236 seconde, 823.258 terze e 20.804 quarte dosi. Stando al report, dei residenti con età pari o superiore a 5 anni che hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino ammontano a 1 milione e 88.640, dei quali 804.122 dai 12 anni hanno effettuato anche la terza dose.

Calo contagi in ultima settimana

Tasso d'incidenza settimanale per i contagi da Covid-19 è in discesa per la sesta settimana consecutiva nella provincia di Bari. Nel periodo tra il 30 maggio e il 5 giugno, i nuovi casi sono stati 192,7 ogni 100mila abitanti, con un calo del 24,3 % rispetto a sette giorni prima (254,7). E' quanto emerge dal report relativo ai casi di contagi da Covid-19 reso noto oggi dalla Asl di Bari.

