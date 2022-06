Polemiche durissime: il Gargano brucia e a Foggia non ci sono Canadair

In questi giorni dono stati diversi gli incendi sul Gargano, domati a fatica dai volontari e dai vigili del fuoco. Tempestivi gli uomini di terra, più complicato il "soccorso aereo". L’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone va giù duro sulla questione incendi. "Sono rimasto stupefatto quando ho saputo che il Canadair intervenuto a Baia delle Zagare è arrivato da Lamezia Terme. Tutto questo è ridicolo".

Intanto il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, conferma che ben presto anche Foggia avrà la Struttura Operativa Regionale integrata di Protezione civile per fronteggiare la piaga degli incendi boschivi. Sarà ubicata presso l’area aeroportuale Gino Lisa. Piemontese, che insieme ai sindaci di Mattinata e Vieste, Michele Bisceglia e Giuseppe Nobiletti, ha seguito costantemente e recandosi sul posto l’evolversi dell’incendio di Baia delle Zagare, ha altresì assicurato la presenza di almeno un canadair su Foggia in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di incendi sia sul Gargano che sui Monti Dauni, le due principali aree boschive della Puglia.

© Riproduzione riservata