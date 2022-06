Incidente sulla Statale Bari-Brindisi, ferita una donna trasportata in ospedale

Incidente lungo la statale Bari-Brindisi, in direzione Sud, all'altezza dello svincolo per Serranova, in territorio di Carovigno. Una donna è rimasta ferita nell'impatto tra un'utilitaria e un furgoncino. Coinvolte nell'incidente una Fiat Panda e un furgoncino. A riportare la peggio proprio la donna alla guida di una Fiat Panda, soccorsa da una squadra del comando di Brindisi dei vigili del fuoco, accorsa sul posto e quindi affidata al personale del Servizio 118 e successivamente accompagnata in ospedale per ulteriori cure e accertamenti.

Il traffico è stato momentaneamente bloccato per le operazioni di soccorso e sicurezza. L'intervento dei pompieri ha consentito di mettere in sicurezza le autovetture coinvolte, bonificando l'impianto elettrico e l'impianto di carburante, permettendo così di rimuovere il mezzo, a rischio incendio ed esplosione.

