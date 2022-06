Il procuratore di Trani, Nitti: "La Bat in prima fascia per infiltrazioni criminali"

Trani - «Le analisi degli operatori, fra cui la Banca d'Italia, ci dicono che la Bat è assolutamente nella prima fascia per infiltrazioni della criminalità nelle imprese del territorio». Lo ha detto il procuratore di Trani, Renato Nitti, nel corso del convegno dal titolo «Commercialisti, gli strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio», tenutosi ieri a Trani a cura dell'Ordine dei commercialisti di Trani.

«È un tema fondamentale quando il livello di criminalità in un territorio è così alto come quello che sicuramente avviene nella Bat - ha aggiunto Nitti -. Ed allora gli adempimenti da parte dei professionisti devono aumentare perché lo prevede la legge: i commercialisti devono elevare la soglia di attenzione e adottare tutte le cautele per dare seguito alla disciplina antiriciclaggio. Infatti, questo problema è sempre più presente nell'economia ed allora bisogna prenderne atto e agire di conseguenza».

