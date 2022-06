Andria, in quattro tentano di rubare un'auto: un poliziotto fuori servizio li mette in fuga

Un poliziotto della Questura Bat, libero dal servizio, ha evitato il furto di un’autovettura di grossa cilindrata mettendo in fuga quattro persone.

Nel primo pomeriggio l'agente si stava recando in Questura per prendere servizio, quando la sua attenzione è stata catturata da un’auto scura che si aggirava lentamente nei pressi di una sala slot all’ingresso della città.

L’ufficiale restava in osservazione, mentre dall’auto sono scesi tre individui vestiti di nero e completamente travisati, con passamontagna e guanti, che hanno iniziato ad armeggiare intorno alle ruote di un’auto di valore particolarmente elevato lì parcheggiata. All’interno della vettura scura è rimasto un complice, probabilmente per spingere il veicolo una volta disattivato il freno di stazionamento.

Il poliziotto ha deciso di intervenire, nonostante fosse solo contro quattro: i malfattori hanno desistito dai propositi criminosi e sono andati all’interno del loro mezzo dandosi a precipitosa fuga.

Sono in corso accertamenti, partendo dalla targa dell'auto in fuga, per risalire all’identità dei componenti della squadra di ladri d’auto stoppati dal poliziotto coraggioso.

