Maltempo in Puglia, sul Gargano allerta arancione fino a domani

Allerta arancione per rischio idrogeologico dovuto a temporali su tutto il Gargano. L'avviso è stato emesso dalla Regione Puglia, a partire dalla mattina di oggi, per precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco. Le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensità, specie sul Gargano Nord, dalla sera di oggi e fino al pomeriggio di domani, venerdì 10 giugno e potranno essere accompagnate localmente da grandine. Previsti venti freschi, prima di tramontana e poi di maestrale, con raffiche locali fino a 70 km/h sulla costa, specie nella giornata di venerdì e la mattina di sabato. Mare molto mosso o agitato, non navigabile fino a lunedì sera.

