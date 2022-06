Due operai precipitano da un'impalcatura a Lecce, uno è in coma

Due operai sono rimasti feriti questa mattina, intorno alle 7, in un incidente avvenuto in un cantiere edile di Lecce. Si tratta di un edificio in costruzione, il residence “Valesium”, che sta sorgendo fra le vie San Nicola e di Valesio, nel rione San Pio, proprio accanto al complesso universitario Studium 2000 e a due passi dal cimitero monumentale e dal parco di Belloluogo.

Il più grave dei due, E.M., 67enne residente a Oria, in provincia di Brindisi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: è stato intubato ed è in coma farmacologico, per via di un trauma cranico. Codice giallo, invece, per il collega di lavoro, A.B., 65enne di Trepuzzi. Quest’ultimo è stato condotto al “San Giuseppe da Copertino” con codice giallo.

A quanto sembra, il tutto sarebbe avvenuto in seguito a una caduta da uno dei ponteggi allestiti nel cantiere, un volo di circa 3 metri. Gli altri operai che erano in quel momento sul posto hanno subito richiesto l’intervento del 118, arrivato sul posto con le ambulanze. I due feriti sono stati presi in consegna dai sanitari e, per quello che ha riportato lesioni più serie, si è reso necessario un trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Lecce. Sul posto è intervenuta, in prima battuta, una volante di polizia. Poco dopo, per avviare tutti gli approfondimenti del caso, sono arrivati gli ispettori sanitari dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Asl di Lecce. Nel frattempo, su ordine della Procura, il cantiere è finito sotto sequestro.

Uil Puglia, mattanza che va fermata subito

"Altri due infortuni gravi sul lavoro, ancora a Lecce, ancora nel settore dell'edilizia. Questa mattanza va fermata, adesso: dei messaggi di solidarieta' non sappiamo piu' che farcene, vogliamo fatti". Lo dichiara Franco Busto, segretario generale della UIL Puglia, commentando l'incidente avvenuto in un cantiere di Lecce, che ha coinvolto due operai. "Siamo sempre stati favorevoli - continua Busto - agli incentivi mirati a rilanciare l'economia e, nello specifico, il settore delle costruzioni. Ma se il rilancio dell'economia deve sostenersi sulle spalle dei lavoratori, lasciati al proprio destino senza alcuna misura di sicurezza, sacrificati sull'altare del profitto rapido e a ogni costo, allora no, non ci stiamo. Perche' in quei casi non possiamo piu' parlare di incidenti, ma di veri e propri omicidi sul lavoro". "La Regione - fa ancora Busto - metta in campo controlli coordinati con le forze dell'ordine sulle migliaia di cantieri aperti sul territorio, per verificarne la sicurezza e la legalita'. Inoltre, ora che arriveranno i fondi del PNRR, sarebbe il caso che tali controlli avvenissero a monte, lasciando fuori dai bandi le aziende che non garantiscono il pieno rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione, nonche' l'attuazione totale delle tutele e dei diritti sanciti dai contratti nazionali di lavoro di categoria". "Infine - conclude il segretario della UIL - crediamo non sia piu' prorogabile una riforma del sistema pensionistico, con particolare attenzione ai lavori usuranti: costringere uomini e donne di 60 anni a scalare cantieri non e' degno di un Paese civile".

