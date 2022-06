Il Politecnico di Bari al primo posto in Italia fra le Università più citate per ricercatore

Il Politecnico di Bari è la migliore università d'Italia per numero di citazioni per ricercatore. La classifica, elaborata e pubblicata da QS World University 2023 (19° edizione) sulle università internazionali più consultate al mondo, qualifica il PoliBa al primo posto di questa speciale graduatoria.

Questa posizione è sostenuta da una produzione di ricerca altamente collaborativa – circa il 48% dei suoi lavori pubblicati sono prodotti insieme a partner internazionali. Tale condizione di pregio proviene da una crescita costante, soprattutto nell'ultimo triennio. Il Poliba, collocato nella fascia mondiale 591-600 (fascia 701-750 nel 2022), è sedicesimo tra gli atenei italiani (21° nel 2022), secondo nel sud dopo l'Università di Napoli “Federico II” (416 posto).

In Puglia, l'Università di Bari “Aldo Moro” mantiene la fascia del 2022, 801-1000 posto, mentre non figurano in classifica gli altri atenei della regione. La classifica QS World University ha censito quasi 1.500 istituzioni di tutto il mondo.

