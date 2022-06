Ex Ilva, la Uilm Taranto: sospeso sciopero per le imprese dell'indotto

La segreteria provinciale Uilm di Taranto ha sospeso lo sciopero a oltranza indetto per i lavoratori delle ditte dell'appalto dell'ex Ilva, "Idrotecnica Srl" e "Ettore 1910 Srl" e proclamato a causa dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni da parte di Acciaierie di Italia. "A fronte delle comunicazioni ricevute in data odierna, nelle quali Adi si impegna ad accreditare ai lavoratori le somme dovute, comunichiamo la temporanea sospensione dello sciopero", spiega il sindacato che si riserva di indire nuovamente lo sciopero se "non si trovasse concretezza nei fatti".

