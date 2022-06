Barletta, aggredito il consigliere comunale Antonio Angiolillo: in ospedale con la moglie

Il consigliere comunale di maggioranza Antonio Angiolillo, presidente della Quarta commissione consiliare (lavori pubblici ed altro) è finito all'ospedale di Barletta, per accertamenti, dopo un'aggressione subita stamani all'interno della sua attività commerciale nella centralissima via Aldo Moro. Sarebbe stato spintonato con forza, cadendo pesantemente al suolo, da una persona da lui conosciuta e nota negli ambienti politici.

Nel locale c'era anche la moglie di Angiolillo, incinta, finita anche lei in ospedale per accertamenti e un tracciato d'urgenza alla luce dello stato di shock.

L'aggressore si è difeso riferendo di non avere minimamente malmenato il consigliere, ma che questi sarebbe casualmente inciampato cadendo da solo durante una discussione animata, ma civile, fra i due.

© Riproduzione riservata