Bari, comparto industriale in crisi dopo lo stop alla vendita delle auto

La recente decisione del Parlamento Europeo di bloccare la vendita di auto diesel e benzina dal 2035 rischia di provocare una crisi profondissima nel comparto industriale di Bari, nel quale si trovano diverse aziende che operano nel settore dell'automotive, da Bosch a Marelli. I posti di lavoro a rischio potrebbero arrivare addirittura a 5000mila se non ci saranno al più presto riconversioni industriali. E a lanciare l'allarme non ci sono solo i sindacati. Anzi, fra i primi a far sentire la propria voce c'è il presidente degli industriali: “La sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale è un suicidio”, ha detto il numero 1 di Confindustria Bari e BAT e Confindustria Puglia, Sergio Fontana.

“Questa decisione non tiene nel dovuto conto le conseguenze economico-sociali di un passaggio così drastico e repentino alla mobilità elettrica e perciò diventa una condanna a morte per gran parte dell’industria automobilistica europea, che colpirà in modo particolare l’Italia e la Germania con conseguenze che già si stanno materializzando nei principali poli automotive come quello di Bari.”

“L’industria è favorevole alla mobilità elettrica, ma chiede che la transizione sia gestita con gradualità, con tempi realistici e con specifici aiuti alle imprese che devono riconvertirsi. Per questo occorre che l’Italia intervenga sul Consiglio correggere il tiro evitando di dare un colpo mortale all'industria dell'auto e all’occupazione del nostro Paese.” conclude Fontana.

