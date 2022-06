Puglia, stop ai cantieri dal 15 giugno sulla Statale 16

Dal 15 giugno la Statale 16 tornerà ad essere percorribile normalmente su entrambe le corsie di marcia in entrambe le direzioni, anche nel tratto di 4 km fra Cozze e Polignano a Mare interrssato da lavori. Lo ha annunciato l'ingegnere Vincenzo Marzi, capo compartimento Anas per la Puglia, in occasione di un vertice convocato in Prefettura dal prefetto Antonella Bellomo dopo le code chilometriche e le conseguenti polemiche degli scorsi fine settimana. Per il prossimo weekend è stato chiesto dall'assessore regionale Anita Maurodinoia di provvedere a informare gli automobilisti diretti sulle spiagge del sud Barese o in Salento, la possibilità di utilizzare percorsi alternativi (soprattutto le complanari) ma anche di fornire assistenza sul posto. Anas sospenderà i lavori di adeguamento dell'infrastruttura, come era previsto da tempo e li riprenderà dopo metà settembre. Lavori che, è stato spiegato, sono slittati di un paio di mesi a causa della carenza di materie prime.

© Riproduzione riservata