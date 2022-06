Mottola, incidente mortale sulla strada statale 100: anche 5 feriti

Un morto e quattro feriti dopo lo schianto tra un tir e una macchina sulla statale 100, nei pressi di Mottola, in provincia di Taranto. Questo il drammatico bilancio dell'incidente stradale, nel quale sarebbe rimasta coinvolta anche un'altra auto, avvenuto poco prima delle 17 sulla strada che collega Taranto a Bari. Per cause in corso di accertamento il mezzo pesante si è scontrato con una vettura. Ad avere la peggio una donna di 56 anni che è deceduta sul colpo. Nello schianto sono rimaste ferite altre quattro persone. Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del Fuoco. L'allarme è scattato poco prima delle 17, mentre nella zona pioveva in maniera copiosa. A lanciarlo alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo il terribile impatto. Sul posto sono giunte subito le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del Fuoco. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. I quattro feriti sono stati stabilizzati sul posto e sono stati condotti in ospedale. La statale è stata subito chiusa e il traffico è stato deviato su un percorso alternativo. Dopo i soccorsi i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

