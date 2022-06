Mistero nella notte, uomo ferito da pistolettata sulla Provinciale per Lecce

Un colpo di pistola ha ferito alla coscia sinistra un uomo di 40 anni. E' successo tutto questa notte attorno alle 3 a Cavallino, sulla via Provinciale per Lecce, nel Salento, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione e del Radiomobile di Lecce, insieme ad un'ambulanza del 118. L'uomo, G.C. le iniziali, ha riportato una ferita con foro passante poco sotto l'inguine e, dunque, in una zona ritenuta molto pericolosa perchè a pochi centimetri dalla vena femorale. E per questo è stato trasportato in codice rosso nel Pronto Soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sentito dai carabinieri, l'uomo avrebbe avuto un atteggiamento reticente: davanti all'evidenza della diagnosi medica ha sostenuto di essersi ferito con un petardo. Le indagini stanno per questo procedendo con la ricerca di testimoni e di impianti di videosorveglianza.

