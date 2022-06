Foggia, abbatte una serie di segnali stradali e scappa via. La polizia è sulle sue tracce

Ha perso il controllo del suo mezzo, forse per una distrazione o perchè in quel momento l'asfalto era reso viscido dalla pioggia, ed ha abbattuto una serie di segnali stradali. Alcuni automobilisti hanno immediatamente allertato il 118 e la polizia locale di Foggia pensando a dei feriti nell'impatto. E' successo su via San Severo all'innesto con la Statale 673 a Foggia.

All'arrivo del 118 e della Polizia locale, però, fortunatamente nessun mezzo e nessun ferito erano presenti sul posto dell'incidente. Ora sono state attivate, da parte degli agenti della polizia locale, le ricerche per risalire all'autore del danneggiamento della segnaletica verticale.

© Riproduzione riservata