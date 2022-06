Emergenza incendi in Puglia: dal 15 giugno sarà attivata un’altra squadra boschiva

«Gli incendi di fondi rustici nelle aree urbane, terreni incolti, aree boscate e suoli edificabili in stato di abbandono mettono in grande difficoltà la viabilità, la pubblica incolumità e il servizio antincendio nella Provincia di Barletta-Andria-Trani». A denunciarlo sono Giuseppe Rizzi e Ruggiero Doronzo, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore Funzione pubblica Vigili del fuoco Cgil Bat.

Il fenomeno è riconducibile allo stato di abbandono delle aree incolte, i cui proprietari devono provvedere ogni anno alla loro pulizia, creando anche una larga fascia di protezione per evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti e confinanti. Molte volte il propagarsi dell’incendio di sterpaglie coinvolge anche polmoni verdi, impegnando tutte le forze dei vigili del fuoco.

«La sala operativa del Comando provinciale della Bat sta registrando decine e decine di chiamate di incendio di sterpaglie - fanno notare i due pompieri sindacalisti - e molte volte siamo obbligati, visto le scarse forze che possiamo mettere in campo, a effettuare il triage, cercando di valutare sulla base delle notizie ricevute dove intervenire prima. Ci scusiamo con la popolazione ma, nonostante il nostro grande impegno, non siamo in grado di garantire in questa prima parte dell’estate la presenza su tutti gli interventi che ci vengono segnalati dalla sala operativa».

Ciononostante, grazie a una convenzione con la Regione Puglia, dal 15 giugno sarà attivata un’altra squadra boschiva a carattere straordinario. «Il nostro vuol essere un grido aiuto - concludono - ma anche un invito ai Comuni ad attivarsi per creare la mentalità di associazionismo sociale, volontari che ci affianchino al bisogno».

