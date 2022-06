Scontro frontale tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, tre donne ferite

Tre feriti in modo per fortuna non grave in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla Strada Provinciale 58 località "Le Matine" tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Le tre persone, tutte donne, sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso di Manfredonia e Mattinata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e tre ambulanze per trasportare le ferite in ospedale.

Per cause ancora in corso d'accertamento, a quanto pare le due auto si sono scontrate frontalmente probabilmente per una distrazione. La fortuna è stata che entrambi i veicoli non andavano a velocità sostenuta e gli airbag delle due automobili hanno attenuato l'impatto. Tanto spavento per le tre donne che, fortunatamente, se la sono cavata solo con un grande spavento.

© Riproduzione riservata