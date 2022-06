Barletta fortunata: vinti oltre 480 mila euro con un "5+1" al SuperEnalotto

"La nostra tabaccheria si trova nel centro, ci sono quindi uffici e banche. Il vincitore potrebbe essere davvero chiunque. Qui c'è molta gente di passaggio, non so quindi precisamente di chi possa trattarsi. Inoltre, per questo concorso, l'estrazione si è concentrata in un solo giorno, questo rende più difficile individuare il fortunato cliente". E' quanto ha dichiarato ad Agimeg Francesco Riefolo, titolare del punto vendita Tabaccheria Riefolo di via Consalvo da Cordova 11 a Barletta (BT) dove nell'ultimo concorso del SuperEnalotto è stato centrato un ‘5+1’ da 480.505,82 euro.

"La nostra è una clientela mista, c'è molta gente di passaggio. Al momento non si è presentato ancora nessuno per reclamare la vincita. Spero, tuttavia, ci venga a ringraziare. Non ci aspettiamo nulla di più", ha sottolineato Riefolo, che gestisce un tabaccheria fortunata: "Si tratta della seconda vincita più alta centrata nel nostro locale: nel 2014 un Win for Life ha regalato 720mila euro".

Intanto il ‘6’ continua a sfuggire e il jackpot per il concorso di questa sera del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 216,5 milioni di euro, superando i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019.

