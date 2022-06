Trani, indagini sulla rissa scoppiata ieri seta. Un giovane rimasto ferito

Indagano i carabinieri in merito alla rissa, avvenuta ieri sera in via Lagalante a Trani, con il conseguente ferimento all'altezza dell'arcata sopraccigliare di un giovane. Il ferito si è poi allontanato dal luogo perdendo sangue sul marciapiede situato fra via Mario Pagano e piazza Libertà.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma ai soccorritori il paziente ha riferito di stare bene e che si sarebbe recato al Pronto soccorso con i propri mezzi, nonostante la ferita apparisse da suturare: da lì a poco ne avrebbe avuto accesso in codice verde, con successive dimissioni.

I carabinieri, sopraggiunti con due pattuglie, hanno svolto i primi accertamenti e raccolto testimonianze in merito all'accaduto. Intanto stamani gli operatori di Amiu hanno ripulito il marciapiede da ogni tracci ematica rimasta sul luogo.

