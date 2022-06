Si affrontano con mazze e catene sull'isola pedonale a Foggia: panico tra i passanti

E' successo pochi minuti fa in via Lanza a Foggia, sull'isola pedonale davanti a numerosi passanti. Non si conoscono ancora le dinamiche, ma ad un tratto è scoppiata una colluttazione tra due stranieri armati di mazze e catene che si sono affrontati senza esclusioni di colpi. Panico tra i passanti per le violente scene a cui assistevano. Pronto l'intervento delle Forze dell'Ordine che hanno separato i due.

Dalle prime ricostruzioni i due soggetti sarebbero entrambi stranieri: un africano e un romeno che si sono affrontati in modo violento. Importante è stato l'intervento degli agenti della Polizia Locale, presente nelle vicinanze, che hanno immobilizzato a fatica i due soggetti e scongiurando il peggio. Tempestivo anche l'intervento di Polizia e Carabinieri.

