Qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Nessuna provincia pugliese tra le prime

Nessuna provincia pugliese è presente fra le prime, ma al contrario la regione è nei bassifondi di due delle tre classifiche sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani appena redatta e rilasciata dal Sole24ore, a completamento di quella sulla qualità della vita nel Paese elaborate a fine anno.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i bambini da 0 a 10 anni, Foggia è desolatamente ultima in una classifica dominata da Aosta, con un punteggio di 536,9, contro gli appena 250,7 del capoluogo della Daunia. Fra i giovani (fascia di età 18-35 anni), pessimo risultato di Barletta-Andria-Trani, penultima fra 107 province con 373,9 a fronte dei 590 della capolista Piacenza.

Non ci sono province pugliesi fra le ultime cinque per quanto riguarda gli anziani dai 65 anni in su, ma questo poco cambia in uno scenario che sembra quasi perfettamente sovrapponibile ai modestissimi risultati maturati anche nel report di fine anno.

